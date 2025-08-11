Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве

Системы ПВО за ночь 11 августа уничтожили 32 украинских беспилотника. Семь дронов было сбито над территорией Белгородской области, по пять – над Брянской и Калужской областями, четыре дрона – над Крымом. По два дрона – над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона. Еще один БПЛА уничтожили над Тульской областью.