Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники атакуют столичный регион с ночи 11 августа. Согласно сообщениям Минобороны и мэра столицы, за 11 августа уничтожено семь дронов, летевших на Москву.

Системы ПВО за ночь 11 августа уничтожили 32 украинских беспилотника. Семь дронов было сбито над территорией Белгородской области, по пять – над Брянской и Калужской областями, четыре дрона – над Крымом. По два дрона – над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона. Еще один БПЛА уничтожили над Тульской областью.

Утром 11 августа сбиты семь дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Четыре БПЛА уничтожили над Республикой Крым, два БПЛА – над Нижегородской областью, один БПЛА – над Белгородской областью.

