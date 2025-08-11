Средства ПВО сбили девять беспилотников на подлете к Москве

Средства ПВО сбили девять беспилотников на подлете к МосквеНа месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Изначально мэр сообщил об уничтожении двух БПЛА, но позже объявил о ликвидации еще одного дрона. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram. Потом он сообщил о еще двух нейтрализованных БПЛА.
В 9:35 мск Собянин заявил, что средства ПВО нейтрализовали два украинских беспилотника на подлете к столице.
За ночь 11 августа российские силы уничтожили 32 украинских дрона над Россией, сообщали в Минобороны РФ. Два БПЛА были сбиты над Московским регионом.
Вечером 10 августа мэр города сообщал, что силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА. Днем того же дня Минобороны отчиталось об уничтожении одного дрона.