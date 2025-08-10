Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Россией
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами России. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Пять дронов сбиты над Тульской областью, четыре – над Орловской областью. Три БПЛА уничтожены в Краснодарском крае, два – над акваторией Азовского моря. Один дрон перехвачен над территорией Московского региона.
Утром 10 августа российские средства ПВО уничтожили 19 дронов над регионами России. Шесть дронов сбиты над Курской областью, столько же – над акваторией Азовского моря. Три БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по два БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей.
За ночь 10 августа над Россией уничтожили 121 украинский беспилотник. Атаки были отмечены в 14 регионах РФ, наибольшее количество дронов сбито над Краснодарским краем (29) и Крымом (15). Над Брянской областью уничтожили 13 беспилотников, над Белгородской – 12. В Воронежской области отразили атаки девяти дронов, в Саратовской и Ставропольском крае – по восемь.