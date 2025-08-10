Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Россией

За ночь 10 августа над Россией уничтожили 121 украинский беспилотник. Атаки были отмечены в 14 регионах РФ, наибольшее количество дронов сбито над Краснодарским краем (29) и Крымом (15). Над Брянской областью уничтожили 13 беспилотников, над Белгородской – 12. В Воронежской области отразили атаки девяти дронов, в Саратовской и Ставропольском крае – по восемь.