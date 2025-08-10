Средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над территорией России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за утро 10 августа уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Шесть дронов сбиты над Курской областью, столько же – над акваторией Азовского моря. Три БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по два БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей.
Системы ПВО за ночь 10 августа уничтожили 121 украинский беспилотник над 14 регионами РФ. Наибольшее количество дронов сбито над Краснодарским краем (29) и Крымом (15). Над Брянской областью уничтожено 13 беспилотников, над Белгородской – 12. В Воронежской области отразили атаки девяти дронов, в Саратовской и Ставропольском крае – по восемь.
9 августа Минобороны отчиталось о 35 сбитых беспилотников в период с 15:30 до 18:00 мск. Тогда 19 беспилотников было перехвачено над территорией Краснодарского края, девять – над Брянской областью, четыре – над акваторией Азовского моря, два – над Калужской областью. Один беспилотник уничтожили на подлете к Московскому региону.