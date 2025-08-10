Средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над территорией России

9 августа Минобороны отчиталось о 35 сбитых беспилотников в период с 15:30 до 18:00 мск. Тогда 19 беспилотников было перехвачено над территорией Краснодарского края, девять – над Брянской областью, четыре – над акваторией Азовского моря, два – над Калужской областью. Один беспилотник уничтожили на подлете к Московскому региону.