FT: космические программы ЕС находятся под угрозой из-за зависимости от NASA
Предлагаемое сокращение финансирования Nasa является «тревожным звонком» для Европейского союза, такое решение может повлиять примерно на половину бюджета европейского космического агентства (ЕКА) на исследования. Об этом заявил генеральный директор NASA Йозеф Ашбахера в интервью Financial Times (FT).
По его словам, 95% от общего годового бюджета ЕКА в размере 7,7 млрд евро не зависит от решений, принимаемых в США. Тем не менее, примерно 300 млн евро, выделенных на исследования, зависит от текущих планов расходов NASA.
По данным газеты, Белый дом предложил свернуть несколько проектов, важных для европейских космических амбиций. В их число вошла и Lunar Gateway, космическая станция, предназначенная для вывода на орбиту Луны.
Конгресс США сопротивляется этим предложениям, и обе палаты предлагают сохранить бюджет NASA на уровне около $25 млрд долларов, пишет FT. Но есть опасения, что правительство удерживает часть уже выделенного финансирования, а NASA начало сворачивать некоторые программы.
26 июля Bloomberg писало, что NASA может потерять около 3870 сотрудников в рамках программы добровольных увольнений, которая является частью масштабной инициативы администрации президента США Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих.