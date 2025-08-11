Трамп приказал спрятать портреты Обамы и Бушей от глаз посетителей в Белом доме

14 февраля Newsweek писал, что снимок Трампа, сделанный при формальной процедуре его ареста в августе 2023 г. в штате Джорджия по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г., повесили в коридоре перед Овальным кабинетом в Белом доме. Эта фотография стала первым в истории США официальным тюремным снимком бывшего главы государства.