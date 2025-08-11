Трамп приказал спрятать портреты Обамы и Бушей от глаз посетителей в Белом доме
Президент США Дональд Трамп распорядился скрыть от глаз посетителей Белого дома портреты бывший американских лидеров Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала рассказали, что Трамп поручил персоналу Белого дома перенести портреты на верхнюю площадку Парадной лестницы, соединяющей первый и второй этаж резиденции президентов США.
14 февраля Newsweek писал, что снимок Трампа, сделанный при формальной процедуре его ареста в августе 2023 г. в штате Джорджия по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г., повесили в коридоре перед Овальным кабинетом в Белом доме. Эта фотография стала первым в истории США официальным тюремным снимком бывшего главы государства.
12 апреля замглавы администрации США Дэн Скавино сообщил о замене портрета Обамы в Белом доме на картину с Трампом. На изображении американский глава представлен с окровавленным лицом на фоне развевающегося американского флага в момент покушения на предвыборном выступлении в июле 2024 г.