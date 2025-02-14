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В Белом доме повесили сделанный при аресте Трампа снимок

Ведомости

Снимок президента США Дональда Трампа, сделанный при формальной процедуре его ареста в августе 2023 г. в штате Джорджия по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г., повесили в коридоре у Овального кабинета в Белом доме. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Одна из самых печально известных фотографий президента, ставшая символом неповиновения для Трампа и его сторонников, теперь с гордостью висит в коридоре перед Овальным кабинетом», – говорится в сообщении.

Трамп стал первым среди бывших американских президентов, обвиняемым и формально арестованным по уголовным делам, а фотография его ареста – первым в истории страны официальным тюремным снимком экс-главы государства. При этом «арест» был сугубо процедурным: Трампа отпустили через полчаса под залог $200 000. За трое суток после формальной процедуры ареста Трамп привлек рекордные $7,1 млн пожертвований для своей предвыборной кампании.

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября 2024 г. 20 января 2025 г. он был приведен к присяге в качестве 47-го президента США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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