В Белом доме повесили сделанный при аресте Трампа снимок
Снимок президента США Дональда Трампа, сделанный при формальной процедуре его ареста в августе 2023 г. в штате Джорджия по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г., повесили в коридоре у Овального кабинета в Белом доме. Об этом сообщил журнал Newsweek.
«Одна из самых печально известных фотографий президента, ставшая символом неповиновения для Трампа и его сторонников, теперь с гордостью висит в коридоре перед Овальным кабинетом», – говорится в сообщении.
Трамп стал первым среди бывших американских президентов, обвиняемым и формально арестованным по уголовным делам, а фотография его ареста – первым в истории страны официальным тюремным снимком экс-главы государства. При этом «арест» был сугубо процедурным: Трампа отпустили через полчаса под залог $200 000. За трое суток после формальной процедуры ареста Трамп привлек рекордные $7,1 млн пожертвований для своей предвыборной кампании.
Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября 2024 г. 20 января 2025 г. он был приведен к присяге в качестве 47-го президента США.