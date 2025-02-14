В Белом доме повесили сделанный при аресте Трампа снимок

Снимок президента США Дональда Трампа, сделанный при формальной процедуре его ареста в августе 2023 г. в штате Джорджия по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г., повесили в коридоре у Овального кабинета в Белом доме. Об этом сообщил журнал Newsweek.