WP: США должны отстоять возможность Украины быть «вооруженной до зубов»

15 августа на Аляске пройдет встреча российского лидера Владимира Путина и Трампа, посвященная, в первую очередь, урегулированию конфликта Украины и РФ. Телеканал CNN отмечал, что в то же время на Аляске будет находиться президент Украины Владимир Зеленский. Официально о возможной встрече Путина и Зеленского не объявлялось. 11 августа издание Alyaska Landmine сообщило, что встреча американского и российского президентов может пройти в городе Гирдвуд на Аляске.