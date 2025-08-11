WP: США должны отстоять возможность Украины быть «вооруженной до зубов»
Наиболее удачным вариантом в рамках проведения саммита США и РФ станет убеждение Москвы в том, что Украина должна оставаться «вооруженной до зубов» западным оружием, сообщила газета The Washington Post.
«Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием», – написали авторы материала.
Как уточнило издание, этот возможный подход президента США Дональда Трампа может стать альтернативным для вступления Украины в НАТО, так как этот вопрос пока точно останется без обсуждения.
15 августа на Аляске пройдет встреча российского лидера Владимира Путина и Трампа, посвященная, в первую очередь, урегулированию конфликта Украины и РФ. Телеканал CNN отмечал, что в то же время на Аляске будет находиться президент Украины Владимир Зеленский. Официально о возможной встрече Путина и Зеленского не объявлялось. 11 августа издание Alyaska Landmine сообщило, что встреча американского и российского президентов может пройти в городе Гирдвуд на Аляске.