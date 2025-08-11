Пашинян рассказал Путину о его встрече с Трампом

Пашинян рассказал Путину о его встрече с ТрампомТелефонный разговор состоялся по инициативе Еревана
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил Кремль.
В ходе диалога Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа.
«Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 гг. комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе», – говорится в сообщении.
Российский президент в ответ рассказал о его беседе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве 6 августа и подготовке к саммиту с Трампом, запланированному на 15 августа. Пашинян приветствовал шаги, направленные на урегулирование конфликта.
Стороны также обсудили двустороннюю повестку и развитие сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Стороны намерены обратиться к генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу, под эгидой которой страны несколько десятилетий вели переговоры об урегулировании карабахского конфликта.
Как уточнил «Ведомостям» азербайджанский политолог, член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов, мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет заключен сразу после того, как Ереван исключит из преамбулы армянской конституции пункт о «воссоединении Армении с Нагорным Карабахом». Москва положительно оценила заключение соглашения.