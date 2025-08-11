Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер через 2 месяца после покушения

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер через 2 месяца после покушенияВ июне на него совершили покушение
Кандидат в президенты Колумбии сенатор Мигель Урибе умер спустя два месяца после покушения. Об этом пишет Bloomberg.
Ему было 39 лет, смерть подтвердила его супруга Мария Клаудия Тарасона.
7 июня Урибе получил огнестрельное ранение во время предвыборного мероприятия в Боготе. Сразу после покушения был арестован 15-летний нападавший.
Президент Колумбии Густаво Петро выразил сочувствие семье сенатора и заявил, что расследование будет сосредоточено на поиске заказчика преступления. Власти страны объявили награду в $730 000 за информацию о нападении.
Урибе – член оппозиционной консервативной партии «Демократический центр». Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон «самым решительным образом осуждает покушение на Урибе», обвинив президента Петро в «подстрекательской риторике».