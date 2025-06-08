Претендента на пост президента Колумбии ранили во время публичного мероприятия
Колумбийский сенатор Мигель Урибе, потенциальный кандидат в президенты, получил огнестрельное ранение в Боготе. По данным властей и его партии, политик находится в больнице в критическом состоянии, пишет Reuters.
39-летний сенатор, который собирался баллотироваться на пост президента в 2026 г., был атакован во время предвыборного мероприятия в парке столичного района Фонтибон. Урибе является членом оппозиционной консервативной партии «Демократический центр».
Согласно заявлению партии, вооруженные нападавшие выстрелили политику в спину. Видео в соцсетях запечатлело момент, когда раненому Урибе оказывали первую помощь. Его супруга Мария Клаудия Тарасана написала в X, что муж «борется за жизнь».
Министр обороны Колумбии Педро Санчес сообщил о задержании одного подозреваемого — несовершеннолетнего. Власти предложили награду в $730 000 за информацию о нападении. Президент Густаво Петро выразил поддержку семье Урибе. Он отметил, что следствие проверит возможный заказ преступления и нарушения протокола безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «самым решительным образом осуждают покушение на Урибе», обвинив Петро в «подстрекательской риторике».
Урибе принадлежит к известной семье: его отец был бизнесменом и профсоюзным лидером. Его мать, журналистка Диана Турбай, была похищена в 1990 г. вооруженной группировкой под командованием покойного лидера наркокартеля Пабло Эскобара. Она погибла во время спасательной операции в 1991 г.