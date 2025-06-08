Претендента на пост президента Колумбии ранили во время публичного мероприятия

Урибе принадлежит к известной семье: его отец был бизнесменом и профсоюзным лидером. Его мать, журналистка Диана Турбай, была похищена в 1990 г. вооруженной группировкой под командованием покойного лидера наркокартеля Пабло Эскобара. Она погибла во время спасательной операции в 1991 г.