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Претендента на пост президента Колумбии ранили во время публичного мероприятия

Ведомости

Колумбийский сенатор Мигель Урибе, потенциальный кандидат в президенты, получил огнестрельное ранение в Боготе. По данным властей и его партии, политик находится в больнице в критическом состоянии, пишет Reuters.

39-летний сенатор, который собирался баллотироваться на пост президента в 2026 г., был атакован во время предвыборного мероприятия в парке столичного района Фонтибон. Урибе является членом оппозиционной консервативной партии «Демократический центр».

Согласно заявлению партии, вооруженные нападавшие выстрелили политику в спину. Видео в соцсетях запечатлело момент, когда раненому Урибе оказывали первую помощь. Его супруга Мария Клаудия Тарасана написала в X, что муж «борется за жизнь».

Министр обороны Колумбии Педро Санчес сообщил о задержании одного подозреваемого — несовершеннолетнего. Власти предложили награду в $730 000 за информацию о нападении. Президент Густаво Петро выразил поддержку семье Урибе. Он отметил, что следствие проверит возможный заказ преступления и нарушения протокола безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «самым решительным образом осуждают покушение на Урибе», обвинив Петро в «подстрекательской риторике».

Урибе принадлежит к известной семье: его отец был бизнесменом и профсоюзным лидером. Его мать, журналистка Диана Турбай, была похищена в 1990 г. вооруженной группировкой под командованием покойного лидера наркокартеля Пабло Эскобара. Она погибла во время спасательной операции в 1991 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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