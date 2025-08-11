Число погибших при атаке Израиля журналистов выросло до шести

11 августа Al Jazeera объявил, что его корреспонденты Анас аль-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива погибли при израильской атаке в Газе. Утверждается, что в момент удара они находились в палатке журналистов, которая расположена у входа в больницу «Аш-Шифа». Телеканал осудил произошедшее.