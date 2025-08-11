Число погибших при атаке Израиля журналистов выросло до шести
Количество сотрудников СМИ, которые погибли в результате израильского удара, увеличилось до шести. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на власти Газа.
В заявлении говорится, что в число погибших также вошел журналист медиаплатформы Sahat Мухаммед аль-Халиди.
11 августа Al Jazeera объявил, что его корреспонденты Анас аль-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива погибли при израильской атаке в Газе. Утверждается, что в момент удара они находились в палатке журналистов, которая расположена у входа в больницу «Аш-Шифа». Телеканал осудил произошедшее.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что аль-Шариф выдавал себя корреспондентом Al Jazeera и был радикалом, который возглавлял ячейку в составе радикальной палестинской группировки «Хамас» и отвечал за координацию ракетных атак против Тель-Авива. Доказательством его причастности стали разведывательные данные и документы, найденные в анклаве.
О ликвидации аль-Шарифа стало известно 10 августа. По данным израильской армии, перед нанесением удара военные предприняли шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению.