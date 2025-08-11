Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти сотрудников при атаке Израиля

Ведомости

Корреспонденты Al Jazeera Анас аль-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива погибли в результате израильской атаки в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Утверждается, что в момент удара сотрудники Al Jazeera находились в палатке журналистов, расположенной у входа в больницу «Аш-Шифа». В общей сложности при атаке погибли семь человек.

Телеканал осудил убийство своих сотрудников. По его мнению, это была попытка заставить замолчать журналистов в преддверии захвата сектора Газа.

В ООН призвали Израиль остановить план по взятию сектора Газа

Политика / Международные новости

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), аль-Шариф выдавал себя журналистом Al Jazeera и был радикалом, который возглавлял ячейку в составе радикальной палестинской группировки «Хамас» и отвечал за координацию ракетных атак против еврейского государства и военнослужащих. Доказательством причастности корреспондента стали разведывательные данные и документы, найденные в секторе Газа.

О ликвидации аль-Шарифа ЦАХАЛ сообщила 10 августа. Уточнялось, что перед нанесением удара были предприняты шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению.

4 августа Ynet писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и правительство страны намерены одобрить план по оккупации сектора Газа. По информации портала, это решение может являться частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на «Хамас».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных