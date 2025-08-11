Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти сотрудников при атаке Израиля
Корреспонденты Al Jazeera Анас аль-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива погибли в результате израильской атаки в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Утверждается, что в момент удара сотрудники Al Jazeera находились в палатке журналистов, расположенной у входа в больницу «Аш-Шифа». В общей сложности при атаке погибли семь человек.
Телеканал осудил убийство своих сотрудников. По его мнению, это была попытка заставить замолчать журналистов в преддверии захвата сектора Газа.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), аль-Шариф выдавал себя журналистом Al Jazeera и был радикалом, который возглавлял ячейку в составе радикальной палестинской группировки «Хамас» и отвечал за координацию ракетных атак против еврейского государства и военнослужащих. Доказательством причастности корреспондента стали разведывательные данные и документы, найденные в секторе Газа.
О ликвидации аль-Шарифа ЦАХАЛ сообщила 10 августа. Уточнялось, что перед нанесением удара были предприняты шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению.
4 августа Ynet писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и правительство страны намерены одобрить план по оккупации сектора Газа. По информации портала, это решение может являться частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на «Хамас».