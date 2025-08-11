Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти сотрудников при атаке Израиля

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), аль-Шариф выдавал себя журналистом Al Jazeera и был радикалом, который возглавлял ячейку в составе радикальной палестинской группировки «Хамас» и отвечал за координацию ракетных атак против еврейского государства и военнослужащих. Доказательством причастности корреспондента стали разведывательные данные и документы, найденные в секторе Газа.