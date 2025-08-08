Газета
В ООН призвали Израиль остановить план по взятию сектора Газа

Ведомости

План правительства Израиля по установлению контроля над сектором Газа необходимо немедленно остановить. Об этом заявил глава Управления верховного комиссариата ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает «РИА Новости».

Reuters 8 августа писало, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа.

Нетаньяху до этого заявлял, что Тель-Авив не намерен оставлять сектор Газа за собой на постоянной основе, но считает необходимым временное установление контроля для обеспечения безопасности Израиля. Впоследствии, по его словам, управление анклавом может быть передано арабским силам, конкретные механизмы и участники этого процесса пока не уточнялись.

Эскалация конфликта в регионе началась 7 октября 2023 г. после атаки палестинского «Хамаса» на территорию Израиля с захватом заложников. В ответ Тель-Авив инициировал военную операцию в секторе Газа с целью ликвидации инфраструктуры движения и освобождения всех похищенных.

