Путин запретил покупать форму для российских военных за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 г. закупку для Вооруженных сил России военной формы иностранного производства. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 г. поставку <...> для нужд ВС России вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ», – говорится в указе.
Кроме того, указ обязывает, чтобы с 2027 г. военная форма производилась из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
11 июля Путин также подписал указ, касающийся изменений в ношении военной формы. В соответствии с новым указом изменены требования к военным костюмам с короткими и длинными рукавами. Высшие офицеры Вооруженных сил и Росгвардии теперь будут носить брюки с кантами и лампасами установленного цвета.
В комплект полевого обмундирования включены камуфлированные рубашки как для мужчин, так и для женщин-военных. Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск предусмотрена парадно-выходная тужурка черного цвета с золочением на воротнике и погонах.