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Путин подписал указ об изменениях в ношении военной формы в РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в ношение военной формы. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Согласно указу, изменены требования к военным костюмам с короткими и длинными рукавами. Высшим офицерам Вооруженных сил и Росгвардии теперь будут положены брюки с кантами и лампасами установленного цвета.

В комплект полевого обмундирования включены камуфлированные рубашки как для мужчин, так и для женщин-военных. Кроме того, для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск предусмотрена парадно-выходная тужурка черного цвета с золочением на воротнике и погонах.

18 апреля Путин уже подписывал указ указ об изменениях в правилах ношения военной формы. Тогда были введены элементы шитья, нашивки и васильковые канты на погонах и фуражках сотрудников ФСО. Обновления также затронули экипировку для разведывательных подразделений и сотрудников ФСБ: в их распоряжении появились новые комплекты летнего и зимнего камуфляжа, утепленные шапки, защитное белье и специализированная обувь.

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