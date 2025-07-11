Путин подписал указ об изменениях в ношении военной формы в РФ

18 апреля Путин уже подписывал указ указ об изменениях в правилах ношения военной формы. Тогда были введены элементы шитья, нашивки и васильковые канты на погонах и фуражках сотрудников ФСО. Обновления также затронули экипировку для разведывательных подразделений и сотрудников ФСБ: в их распоряжении появились новые комплекты летнего и зимнего камуфляжа, утепленные шапки, защитное белье и специализированная обувь.