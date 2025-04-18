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/ Политика

Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе уточняются детали униформы, включая введение новых элементов шитья и нашивок. Особые изменения коснулись представителей высшего командования ФСБ, а также сотрудников Главного управления специальных программ при президенте. Для сотрудников ФСО предусмотрены канты василькового цвета на погонах и фуражках.

Обновления затронули и полевую экипировку. Для разведывательных подразделений и сотрудников ФСБ введены новые зимние и летние комплекты, включающие камуфляжные куртки, утепленные шапки, защитное белье, специализированные носки и обувь.

Отдельно уточнены правила ношения формы для женщин-военнослужащих, в том числе служащих в морских частях и учебных заведениях ФСБ. Обновлена морская форма: изменены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, проходящих службу на флоте.

Все нововведения вступают в силу с момента публикации документа. Реализация изменений будет осуществляться за счет бюджетов соответствующих силовых структур.

В ноябре 2024 г. в Росгвардии также были обновлены элементы форменной одежды для женщин. Согласно постановлению правительства, сотрудницы ведомства теперь носят шляпы вместо пилоток, которые ранее входили в состав их формы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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