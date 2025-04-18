Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы
Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе уточняются детали униформы, включая введение новых элементов шитья и нашивок. Особые изменения коснулись представителей высшего командования ФСБ, а также сотрудников Главного управления специальных программ при президенте. Для сотрудников ФСО предусмотрены канты василькового цвета на погонах и фуражках.
Обновления затронули и полевую экипировку. Для разведывательных подразделений и сотрудников ФСБ введены новые зимние и летние комплекты, включающие камуфляжные куртки, утепленные шапки, защитное белье, специализированные носки и обувь.
Отдельно уточнены правила ношения формы для женщин-военнослужащих, в том числе служащих в морских частях и учебных заведениях ФСБ. Обновлена морская форма: изменены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, проходящих службу на флоте.
Все нововведения вступают в силу с момента публикации документа. Реализация изменений будет осуществляться за счет бюджетов соответствующих силовых структур.
В ноябре 2024 г. в Росгвардии также были обновлены элементы форменной одежды для женщин. Согласно постановлению правительства, сотрудницы ведомства теперь носят шляпы вместо пилоток, которые ранее входили в состав их формы.