В Росгвардии женщины будут носить шляпы вместо пилоток
Кабмин внес изменения в постановление о форменной одежде сотрудников Росгвардии. В соответствии с документом женщинам заменили требование о ношении «шерстяных» и «повседневных» пилоток на соответствующие шляпы. Постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.
Изменения вносятся и в форменную одежду всех служащих – это должен быть костюм синего цвета. У лиц высшего начальствующего состава на куртках и брюках предусмотрены канты и лампасы красного цвета, на воротнике – шитье золотистого цвета. Переход на новую форму одежды должен произойти с учетом носки прежней.
Изменения не повлекут дополнительных расходов федерального бюджета. Финансирование будет осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Росгвардии на форменную одежду.