В Росгвардии женщины будут носить шляпы вместо пилоток

Изменения вносятся и в форменную одежду всех служащих – это должен быть костюм синего цвета. У лиц высшего начальствующего состава на куртках и брюках предусмотрены канты и лампасы красного цвета, на воротнике – шитье золотистого цвета. Переход на новую форму одежды должен произойти с учетом носки прежней.