Грета Тунберг предпримет новую попытку прорыва морской блокады Газы
Шведская климатическая активистка Грета Тунберг заявила, что присоединится к «Глобальной флотилии Сумуд», которая планирует в конце августа вновь попытаться прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel.
По словам Тунберг, 31 августа из Испании выйдут десятки лодок, а 4 сентября к ним присоединятся суда, отправляющиеся из Туниса и других портов. «Мы также мобилизуем более 44 стран для проведения одновременных демонстраций и акций в знак солидарности с палестинским народом», – отметила активистка.
В состав флотилии войдет также бразильский гражданин Тьяго Авила, участвовавший в предыдущей попытке отправить суда в Газу.
10 июня МИД Израиля выслал Тунберг из еврейского государства. В ночь на 9 июня судно Madleen коалиции «Флотилия Свободы» с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими силами по пути в сектор Газа. Оно находилось примерно в 200 км от пункта назначения. Военно-морские силы Израиля сообщили Madleen по международной гражданской системе связи, что морская зона у побережья анклава закрыта для несанкционированных судов. Волонтерам предложили доставить гумпомощь «через порт Ашдода по установленным каналам и через распределительные центры».