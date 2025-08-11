Грета Тунберг предпримет новую попытку прорыва морской блокады Газы

10 июня МИД Израиля выслал Тунберг из еврейского государства. В ночь на 9 июня судно Madleen коалиции «Флотилия Свободы» с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими силами по пути в сектор Газа. Оно находилось примерно в 200 км от пункта назначения. Военно-морские силы Израиля сообщили Madleen по международной гражданской системе связи, что морская зона у побережья анклава закрыта для несанкционированных судов. Волонтерам предложили доставить гумпомощь «через порт Ашдода по установленным каналам и через распределительные центры».