МИД Израиля депортировал экоактивистку Тунберг в Швецию
МИД Израиля выслал шведскую экоактивистку Грету Тунберг из еврейского государства. Она направится во Францию, а оттуда полетит в Швецию. Об этом сообщает израильское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.
В ночь на 9 июня судно Madleen коалиции «Флотилия Свободы» с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими силами по пути в сектор Газа. Оно находилось примерно в 200 км от пункта назначения. Военно-морские силы Израиля сообщили Madleen по международной гражданской системе связи, что морская зона у побережья анклава закрыта для несанкционированных судов. Волонтерам предложили доставить гумпомощь «через порт Ашдода по установленным каналам и через распределительные центры».
После перехвата Madleen было опубликовано видеообращение Тунберг с просьбой принять меры для освобождения ее и других волонтеров от израильских сил.
10 июня израильские силы доставили в порт Ашдода 12 человек с судна, включая Тунберг. Уточнялось, что если активисты согласятся подписать документы о депортации, им могут разрешить вылететь из Тель-Авива вечером этого же дня. В случае отказа волонтеры предстанут перед судом.