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МИД Израиля депортировал экоактивистку Тунберг в Швецию

Ведомости

МИД Израиля выслал шведскую экоактивистку Грету Тунберг из еврейского государства. Она направится во Францию, а оттуда полетит в Швецию. Об этом сообщает израильское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

В ночь на 9 июня судно Madleen коалиции «Флотилия Свободы» с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими силами по пути в сектор Газа. Оно находилось примерно в 200 км от пункта назначения. Военно-морские силы Израиля сообщили Madleen по международной гражданской системе связи, что морская зона у побережья анклава закрыта для несанкционированных судов. Волонтерам предложили доставить гумпомощь «через порт Ашдода по установленным каналам и через распределительные центры».

После перехвата Madleen было опубликовано видеообращение Тунберг с просьбой принять меры для освобождения ее и других волонтеров от израильских сил.

10 июня израильские силы доставили в порт Ашдода 12 человек с судна, включая Тунберг. Уточнялось, что если активисты согласятся подписать документы о депортации, им могут разрешить вылететь из Тель-Авива вечером этого же дня. В случае отказа волонтеры предстанут перед судом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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