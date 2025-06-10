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Экоактивистку Тунберг и ее команду могут арестовать в Израиле

Ведомости

Израильские силы доставили в порт Ашдода 12 человек с судна Madleen коалиции «Флотилия Свободы», включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Ожидается, что они будут переведены в следственный изолятор в случае их отказа немедленно уехать, говорится в сообщении в Telegram-канале коалиции.

В порту находятся 11 волонтеров и один репортер Al Jazeera, которые были на Madleen в момент высадки на судно израильских сил. Если активисты согласятся подписать документы о депортации, им могут разрешить вылететь из Тель-Авива уже вечером 10 июня. В случае отказа они предстанут перед судом.

«Мы продолжаем требовать немедленного освобождения всех волонтеров и возврата украденной помощи. Их похищение незаконно и является нарушением международного права», – указано в сообщении коалиции.

Судно с гуманитарной помощью было перехвачено силами Израиля по пути в сектор Газа в ночь на 9 июня. По данным Bloomberg, оно находилось примерно в 200 км от пункта назначения. Отмечается, что военно-морские силы Израиля сообщили Madleen по международной гражданской системе связи, что морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов. Волонтерам было предложено доставить гуманитарную помощь «через порт Ашдод по установленным каналам и через распределительные центры».

8 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии обороны страны (ЦАХАЛ) не допустить, чтобы «Флотилия» Тунберг прибыла к берегам Газы. После перехвата Madleen было опубликовано видеообращение Тунберг с просьбой принять меры для освобождения ее и других волонтеров от израильских сил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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