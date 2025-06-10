Экоактивистку Тунберг и ее команду могут арестовать в Израиле

Судно с гуманитарной помощью было перехвачено силами Израиля по пути в сектор Газа в ночь на 9 июня. По данным Bloomberg, оно находилось примерно в 200 км от пункта назначения. Отмечается, что военно-морские силы Израиля сообщили Madleen по международной гражданской системе связи, что морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов. Волонтерам было предложено доставить гуманитарную помощь «через порт Ашдод по установленным каналам и через распределительные центры».