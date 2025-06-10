Экоактивистку Тунберг и ее команду могут арестовать в Израиле
Израильские силы доставили в порт Ашдода 12 человек с судна Madleen коалиции «Флотилия Свободы», включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Ожидается, что они будут переведены в следственный изолятор в случае их отказа немедленно уехать, говорится в сообщении в Telegram-канале коалиции.
В порту находятся 11 волонтеров и один репортер Al Jazeera, которые были на Madleen в момент высадки на судно израильских сил. Если активисты согласятся подписать документы о депортации, им могут разрешить вылететь из Тель-Авива уже вечером 10 июня. В случае отказа они предстанут перед судом.
«Мы продолжаем требовать немедленного освобождения всех волонтеров и возврата украденной помощи. Их похищение незаконно и является нарушением международного права», – указано в сообщении коалиции.
Судно с гуманитарной помощью было перехвачено силами Израиля по пути в сектор Газа в ночь на 9 июня. По данным Bloomberg, оно находилось примерно в 200 км от пункта назначения. Отмечается, что военно-морские силы Израиля сообщили Madleen по международной гражданской системе связи, что морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов. Волонтерам было предложено доставить гуманитарную помощь «через порт Ашдод по установленным каналам и через распределительные центры».
8 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии обороны страны (ЦАХАЛ) не допустить, чтобы «Флотилия» Тунберг прибыла к берегам Газы. После перехвата Madleen было опубликовано видеообращение Тунберг с просьбой принять меры для освобождения ее и других волонтеров от израильских сил.