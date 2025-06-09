Грета Тунберг сообщила о своем похищении израильскими силами

9 июня The Jerusalem Post сообщала со ссылкой на источник, что израильские военные корабли ждут встречи с флотилией «Свобода», направляющейся в Газу. Министр обороны Исраэль Кац приказал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустить, чтобы флотилия Тунберг достигла берегов Газы, и принять для этого «все необходимые меры». «Антисемитке Грете и ее друзьям я ясно говорю: вам лучше повернуть назад, потому что вы не доберетесь до Газы», – заявлял чиновник.