Грета Тунберг сообщила о своем похищении израильскими силами
Шведская экоактивистка Грета Тунберг попросила принять меры для освобождения ее и других волонтеров от израильских сил. Видеообращение активистки опубликовано в Telegram-канале коалиции «Флотилия свободы».
Судно «Флотилии» Madleen направлялось в Газу для доставки гуманитарной помощи. В 03:06 мск 9 июня в Telegram-канале коалиции сообщили, что связь с Madleen потеряна, так как на судно высадилась израильская армия. Перед этим сообщалось, что судно «подвергается нападению в международных водах». Уточнялось, что его окружают квадрокоптеры, распыляющие «белое раздражающее вещество».
«Меня зовут Грета Тунберг, я из Швеции. Если вы видите это видео, значит, нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль», – заявила экоактивистка.
Тунберг призвала своих друзей и семью «оказать давление на шведское правительство» для их скорейшего освобождения.
9 июня The Jerusalem Post сообщала со ссылкой на источник, что израильские военные корабли ждут встречи с флотилией «Свобода», направляющейся в Газу. Министр обороны Исраэль Кац приказал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустить, чтобы флотилия Тунберг достигла берегов Газы, и принять для этого «все необходимые меры». «Антисемитке Грете и ее друзьям я ясно говорю: вам лучше повернуть назад, потому что вы не доберетесь до Газы», – заявлял чиновник.
1 июня Madleen отплыло от Сицилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. С Тунберг следуют еще 11 человек. В их числе – бразильский активист Тиаго Авила и франко-палестинский член Европейского парламента Рима Хассан. Один из членов активистской миссии обвинил Израиль в попытке заглушить связь.