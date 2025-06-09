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Грета Тунберг сообщила о своем похищении израильскими силами

Ведомости

Шведская экоактивистка Грета Тунберг попросила принять меры для освобождения ее и других волонтеров от израильских сил. Видеообращение активистки опубликовано в Telegram-канале коалиции «Флотилия свободы».

Судно «Флотилии» Madleen направлялось в Газу для доставки гуманитарной помощи. В 03:06 мск 9 июня в Telegram-канале коалиции сообщили, что связь с Madleen потеряна, так как на судно высадилась израильская армия. Перед этим сообщалось, что судно «подвергается нападению в международных водах». Уточнялось, что его окружают квадрокоптеры, распыляющие «белое раздражающее вещество».

«Меня зовут Грета Тунберг, я из Швеции. Если вы видите это видео, значит, нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль», – заявила экоактивистка.

Тунберг призвала своих друзей и семью «оказать давление на шведское правительство» для их скорейшего освобождения.

9 июня The Jerusalem Post сообщала со ссылкой на источник, что израильские военные корабли ждут встречи с флотилией «Свобода», направляющейся в Газу. Министр обороны Исраэль Кац приказал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустить, чтобы флотилия Тунберг достигла берегов Газы, и принять для этого «все необходимые меры». «Антисемитке Грете и ее друзьям я ясно говорю: вам лучше повернуть назад, потому что вы не доберетесь до Газы», – заявлял чиновник.

1 июня Madleen отплыло от Сицилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. С Тунберг следуют еще 11 человек. В их числе – бразильский активист Тиаго Авила и франко-палестинский член Европейского парламента Рима Хассан. Один из членов активистской миссии обвинил Израиль в попытке заглушить связь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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