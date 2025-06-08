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Глава минобороны Израиля приказал не подпускать судно с Гретой Тунберг к Газе

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным не допустить, чтобы судно с активистами на борту достигло сектора Газа. На судне Madleen находится в том числе шведская климатическая активистка Грета Тунберг.

Кац написал в X, что поручил Армии обороны Израиля «действовать так, чтобы Madleen не достигла Газы». Он призвал Тунберг и других активистов «повернуть назад».

«Государство Израиль никому не позволит нарушить морскую блокаду Газы, главная цель которой – предотвратить передачу оружия «Хамасу», кровавой террористической организации, которая удерживает наших заложников и совершает военные преступления», – написал министр.

Судно Madleen, относящееся к коалиции «Флотилия свободы», отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа. Помимо Тунберг на борту находятся еще 11 человек, среди которых бразильский активист Тиаго Авила и франко-палестинский член Европейского парламента Рима Хассан, пишет The Times of Israel. Ожидается, что Madleen прибудет в Восточное Средиземноморье в течение недели. Один из членов активистской миссии обвинил Израиль в попытке заглушить связь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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