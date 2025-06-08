Глава минобороны Израиля приказал не подпускать судно с Гретой Тунберг к Газе

Судно Madleen, относящееся к коалиции «Флотилия свободы», отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа. Помимо Тунберг на борту находятся еще 11 человек, среди которых бразильский активист Тиаго Авила и франко-палестинский член Европейского парламента Рима Хассан, пишет The Times of Israel. Ожидается, что Madleen прибудет в Восточное Средиземноморье в течение недели. Один из членов активистской миссии обвинил Израиль в попытке заглушить связь.