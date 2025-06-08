Глава минобороны Израиля приказал не подпускать судно с Гретой Тунберг к Газе
Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным не допустить, чтобы судно с активистами на борту достигло сектора Газа. На судне Madleen находится в том числе шведская климатическая активистка Грета Тунберг.
Кац написал в X, что поручил Армии обороны Израиля «действовать так, чтобы Madleen не достигла Газы». Он призвал Тунберг и других активистов «повернуть назад».
«Государство Израиль никому не позволит нарушить морскую блокаду Газы, главная цель которой – предотвратить передачу оружия «Хамасу», кровавой террористической организации, которая удерживает наших заложников и совершает военные преступления», – написал министр.
Судно Madleen, относящееся к коалиции «Флотилия свободы», отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа. Помимо Тунберг на борту находятся еще 11 человек, среди которых бразильский активист Тиаго Авила и франко-палестинский член Европейского парламента Рима Хассан, пишет The Times of Israel. Ожидается, что Madleen прибудет в Восточное Средиземноморье в течение недели. Один из членов активистской миссии обвинил Израиль в попытке заглушить связь.