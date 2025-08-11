СМИ: сразу 19 мужчин пытались убежать из Украины в Словакию
На Украине 19 мужчин пытались перебежать границу со Словакией в открытом поле. Об этом сообщает интернет-газета «Страна» со ссылкой на пограничную службу страны.
По данным издания, их заметил дрон пограничников. Всех мужчин задержали.
8 августа «Страна» сообщала, что мужчина хотел перелететь границу Украины с Молдовой на параплане. Пограничники задержали его еще до старта.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала российской спецоперации в феврале 2022 г. В конце апреля 2024 г. представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала ТСН сообщил, что ежедневно выехать с Украины пытаются до 10 уклонистов. Чаще всего, по его словам, уклонисты пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией. Украинские СМИ часто публикуют видео насильственной мобилизации граждан страны.