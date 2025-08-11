Минюст Молдавии обратился в суд для роспуска партии блока «Победа»
Министерство юстиции Молдавии подало в Апелляционный суд иск о роспуске оппозиционного блока «Победа», куда входят партии «Возрождение», «Шанс», «Сила, или для спасения Молдовы» и «Победа». Об этом сообщают на сайте ведомства.
По данным Минюста, эти политические объединения являются правопреемниками запрещенной в 2023 г. как неконституционной партии «Шор» и продолжили ее деятельность. Иск подан на основании закона «О политических партиях» и основан на материалах, предоставленных компетентными госорганами.
В министерстве сообщили, что до 6 июля 2025 г. лидеры всех четырех партий провели съезд в Москве, согласованный с главой «Шор» Иланом Шором. На этом мероприятии объявили о создании избирательного блока «Победа» для участия в парламентских выборах 28 сентября.
Согласно отчету ЦИК и данным Службы информации и безопасности, деятельность этих партий координировалась Шором, включая финансирование и организацию акций, направленных на влияние на исход прошлогодних выборов. После запрета партии «Шор» ее ресурсы, инфраструктура и активисты, по версии властей, были переданы новым политическим структурам.
В минюсте подчеркнули, что создание политических партий для продолжения деятельности признанной неконституционной силы запрещено законом.
7 августа у членов оппозиционного политического блока «Победа» в Кишиневе и на севере Молдавии проходили обыски по подозрению во вмешательстве в парламентские выборы.
6 августа партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы», входящая в блок «Победа», подала апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии о недопуске к выборам в парламент. Блок «Победа» пишет, что решение ЦИК исключить партию до решения суда не является законным. По их мнению, это попытка расчистить путь для правящей партии.