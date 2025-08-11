Минюст Молдавии обратился в суд для роспуска партии блока «Победа»

6 августа партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы», входящая в блок «Победа», подала апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии о недопуске к выборам в парламент. Блок «Победа» пишет, что решение ЦИК исключить партию до решения суда не является законным. По их мнению, это попытка расчистить путь для правящей партии.