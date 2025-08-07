Газета
У членов молдавского оппозиционного блока «Победа» проходят обыски

У членов оппозиционного политического блока «Победа» в Кишиневе и на севере Молдавии проходят обыски по подозрению во вмешательстве в парламентские выборы, сообщил «Sputnik Молдова» со ссылкой на слова лидера партии Илана Шора.

«Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по одному бредовому подозрению во "вмешательстве в выборы 2025 г.", которых, как вы понимаете, еще не было», – сказал Шор.

По его словам, дела о вмешательстве – предлог для запугивания оппозиции. Шор заявил, что президент Республики Молдова Майя Санду хочет, чтобы избиратель голосовал за ее партию «хотя бы из страха», поэтому «арестовывают ни в чем не виновных людей».

6 августа партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы», входящая в блок «Победа», подала апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии о недопуске к выборам в парламент. Блок «Победа» пишет, что решение ЦИК исключить партию до решения суда не является законным. По их мнению, это попытка расчистить путь для правящей партии.

3 августа ЦИК Молдавии запретил партиям Victorie, «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Аграрной партии» участвовать в парламентских выборах. Избирком объяснил причину, сославшись на решение Агентства публичных услуг об отказе зарегистрировать изменения в госрегистре юридических лиц, касающиеся перечисленных партий.

