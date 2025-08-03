ЦИК Молдавии запретил четырем оппозиционным партиям участвовать в выборах

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. По данным соцопросов на май 2025 г., если бы голосование прошло в ближайшие выходные, то первое место заняла бы правящая партия PAS (39,2%). Далее бы шли: Партия социалистов Республики Молдовы (ПСРМ, 16,5%), блок «Победа» (16%), блок «Альтернатива» (9,3%) и «Наша партия» (5,4%). В июле ЦИК Молдавии отказал в регистрации блока «Победа» на парламентских выборах, поскольку политическая структура связана с лидером блока Иланом Шором, который несколько лет ведет свою деятельность из России.