ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в регистрации на выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала в регистрации блока «Победа» на парламентских выборах. За это решение проголосовали шесть членов избиркома, передает Telegraph Moldova.
Согласно аргументации ЦИК, политическая структура связана с лидером блока Иланом Шором, который несколько лет ведет свою деятельность из России, также не были соблюдены другие обязательные нормы.
В июле Шор сообщил, что блок «Победа» примет участие в выборах в парламент республики 28 сентября. Тогда же он анонсировал подачу документов для участия в предвыборной кампании. Грядущие выборы, указывал он, будут «самыми грязными» – блок попытаются снять с них, «но на каждые пять сценариев PAS [правящей партии] у нас есть 125».