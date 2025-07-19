ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в регистрации на выборах

В июле Шор сообщил, что блок «Победа» примет участие в выборах в парламент республики 28 сентября. Тогда же он анонсировал подачу документов для участия в предвыборной кампании. Грядущие выборы, указывал он, будут «самыми грязными» – блок попытаются снять с них, «но на каждые пять сценариев PAS [правящей партии] у нас есть 125».