ЦИК Молдавии зарегистрировал Патриотический избирательный блок
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии официально зарегистрировала Патриотический избирательный блок (BEP), сообщил в своем Telegram-канале экс-президент республики Игорь Додон.
В конце июля Додон заявил о подаче в избирком документов для регистрации Патриотического избирательного блока. В него вошли три оппозиционные партии: Партия социалистов Республики Молдовы, председателем которой является Додон, партия «Сердце Молдовы» и партия «Будущее Молдовы».
«Теперь никто не сможет помешать нам привести в парламент силы, которые защищают суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого гражданина. Патриотический блок готов к борьбе и к победе!» – написал он.
В сентябре в республике пройдут парламентские выборы. По данным соцопросов на май 2025 г., если бы голосование прошло в ближайшие выходные, то первое место заняла бы правящая партия PAS (39,2%). Далее бы шли: Партия социалистов Республики Молдовы (ПСРМ, 16,5%), блок «Победа» (16%), блок «Альтернатива» (9,3%) и «Наша партия» (5,4%). В июле ЦИК Молдавии отказал в регистрации блока «Победа» на парламентских выборах, поскольку политическая структура связана с лидером блока Иланом Шором, который несколько лет ведет свою деятельность из России.