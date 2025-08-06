Оппозиция обжаловала решение ЦИК Молдавии о недопуске к парламентским выборам

Блок «Победа» пишет, что решение ЦИК исключить партию до решения суда не является законным. По их мнению, это попытка расчистить путь для правящей партии, как и в деле главы Гагаузии Евгении Гуцул. Последнюю 5 августа приговорили к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор».