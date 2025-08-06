Оппозиция обжаловала решение ЦИК Молдавии о недопуске к парламентским выборам
Партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы», входящая в блок «Победа», подала апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии о недопуске к выборам в парламент, сообщила пресс-служба блока в своем Telegram-канале.
«Мы не отступим. И будем использовать все законные механизмы, чтобы восстановить справедливость и вернуть людям право на свободный выбор», – сказано в сообщении.
Блок «Победа» пишет, что решение ЦИК исключить партию до решения суда не является законным. По их мнению, это попытка расчистить путь для правящей партии, как и в деле главы Гагаузии Евгении Гуцул. Последнюю 5 августа приговорили к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор».
«Все это часть одной стратегии: запугать, сломать, заставить замолчать», – подчеркнула пресс-служба политического блока.
3 августа ЦИК Молдавии запретила партиям Victorie, «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Аграрной партии» участвовать в парламентских выборах. Избирком объяснил причину, сославшись на решение Агентства публичных услуг об отказе зарегистрировать изменения в госрегистре юридических лиц, касающиеся перечисленных партий.