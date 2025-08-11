В РФ могут разрешить получать водительские права с 16 лет за особые достижения

Кроме того, реализация данной инициативы позволит поддержать активность молодых граждан, обеспечив при этом необходимый уровень безопасности на дорогах через прохождение курса обучения в автошколе, сдачу экзаменов и, при необходимости, дополнительные психологические тесты на готовность к управлению, считают депутаты. В сообщении главе МВД говорится, что это станет важным шагом к формированию нового поколения ответственных водителей и даст молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации.