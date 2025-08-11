В РФ могут разрешить получать водительские права с 16 лет за особые достижения
Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой разрешить получать водительские права с 16 лет для подростков, достигнувших значительных успехов в учебе, спорте или предпринимательстве. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению депутатов, многие люди в возрасте 16-17 лет проявляют зрелый подход к своим обязанностям, активно участвуют в крупных образовательных проектах, достигают успехов в спортивных соревнованиях высокого уровня или успешно развивают собственные бизнес-инициативы. Депутаты считают, что такие достижения требуют дисциплины, способности принимать решения и т.д., что непосредственно связано с навыками, необходимыми для безопасного вождения.
Кроме того, реализация данной инициативы позволит поддержать активность молодых граждан, обеспечив при этом необходимый уровень безопасности на дорогах через прохождение курса обучения в автошколе, сдачу экзаменов и, при необходимости, дополнительные психологические тесты на готовность к управлению, считают депутаты. В сообщении главе МВД говорится, что это станет важным шагом к формированию нового поколения ответственных водителей и даст молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации.
Государственная дума 24 июня в третьем чтении приняла закон, который обяжет поликлиники передавать в МВД информацию об обнаруженных у водителей противопоказаниях для управления автомобилем. При обнаружении таких болезней водитель будет обязан в течение трех месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. В случае отказа от проверки или подтверждения болезни права водителя будут аннулированы.