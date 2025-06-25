Госдума приняла закон об аннулировании прав водителей при внеплановом медосмотре

Госдума приняла закон об аннулировании прав водителей при внеплановом медосмотреПри обнаружении противопоказаний для вождения на приеме в поликлинике автомобилиста отправят на внеочередное медосвидетельствование
Государственная дума 24 июня в третьем чтении приняла закон, который обяжет поликлиники передавать в Министерство внутренних дел (МВД) информацию об обнаруженных у водителей противопоказаниях для управления автомобилем. При обнаружении таких болезней водитель будет обязан в течение трех месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. В случае отказа от проверки или подтверждения болезни права водителя будут аннулированы.
Принятый документ вносит поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Законопроект был внесен в Госдуму правительством еще в 2022 г.
Согласно поправкам, гражданин будет направлен на внеочередное обследование, если у него будет обнаружено медицинское противопоказание или впервые обнаруженное медицинское ограничение к управлению автомобилем при медосмотре в поликлинике или оказании ему медицинской помощи. Медучреждение направит соответствующее уведомление пациенту, а также в МВД через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, которую определят Минздрав и МВД. Заключение по результатам медосвидетельствования также будет направлено поликлиникой в МВД.
Внеочередное обязательное медосвидетельствование водителей будет введено с 1 марта 2027 г., следует из текста принятого закона. По действующему законодательству автомобилисты проходят проверку здоровья раз в 10 лет по истечении срока водительского удостоверения, следует из пояснительной записки.
По замыслу депутатов изменения приведут к повышению безопасности дорожного движения в России.
Медицинские противопоказания для водителей
– психические расстройства и расстройства поведения, в числе которых шизофрения, расстройства настроения, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость и др.;
– психические расстройства и расстройства поведения из-за употребления психоактивных веществ;
– эпилепсия;
– бинокулярная слепота.
С 1 сентября 2025 г. в перечень войдут расстройства психологического развития. Также в перечень будет включена не только ахроматопсия (человек видит мир в черно-белых тонах), но и остальные аномалии цветового зрения (включая дальтонизм).
Впрочем, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, изменения процедуры медицинского освидетельствования, принятые Госдумой, не помогут сократить количество ДТП на дорогах: водители с медицинскими противопоказаниями смогут избежать аннулирования прав, если будут посещать частные клиники вместо государственных. Поправки также создают коррупционные риски непосредственно в тех организациях, которые проводят медосвидетельствование. Среди медучреждений действительно может вырасти количество злоупотреблений полномочиями при выдаче справок водителям, соглашается член общественного совета при Министерстве транспорта Кирилл Янков. При этом возрастет нагрузка и на самих врачей, предупреждает он. Но все же новелла позволяет более оперативно отслеживать случаи, когда здоровье водителя значительно ухудшилось, отмечает эксперт.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы правительства, МВД, Минздрава и Росздравнадзора с просьбой уточнить, какие меры планируется принять для предотвращения обозначенных водителями рисков.