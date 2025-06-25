Госдума приняла закон об аннулировании прав водителей при внеплановом медосмотре

Впрочем, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, изменения процедуры медицинского освидетельствования, принятые Госдумой, не помогут сократить количество ДТП на дорогах: водители с медицинскими противопоказаниями смогут избежать аннулирования прав, если будут посещать частные клиники вместо государственных. Поправки также создают коррупционные риски непосредственно в тех организациях, которые проводят медосвидетельствование. Среди медучреждений действительно может вырасти количество злоупотреблений полномочиями при выдаче справок водителям, соглашается член общественного совета при Министерстве транспорта Кирилл Янков. При этом возрастет нагрузка и на самих врачей, предупреждает он. Но все же новелла позволяет более оперативно отслеживать случаи, когда здоровье водителя значительно ухудшилось, отмечает эксперт.