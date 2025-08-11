Трамп намерен «навести порядок» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе
Вслед за Вашингтоном президент США Дональд Трамп намерен «навести порядок» в других либеральных городах страны, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес и, возможно, Чикаго. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
«Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро все пройдет, и если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа. У нас там мэр, который совершенно некомпетентен», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп 11 августа сообщил о взятии под федеральный контроль полиции Вашингтона и направлении нацгвардии для наведения порядка в столице США. Он объявил о принятии беспрецедентных мер для спасения столицы от преступности и хаоса. «Сегодня – день освобождения Вашингтона, и мы вернем себе нашу столицу», – заявил американский лидер.
6 августа группа подростков напала на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина в Вашингтоне. Комментируя произошедшее, Трамп заявил, что преступность в столице США вышла из-под контроля и местные банды не боятся полиции, так как знают, что их вскоре отпустят. Он предупредил, что, если администрация города Вашингтон не возьмется за решение ситуации, у властей не останется выбора, кроме как взять округ под федеральный контроль.