Трамп: 88% населения Украины хотели бы завершения конфликта
Среди украинцев 88% населения хотели бы, чтобы их страна заключила соглашение об урегулировании конфликта с Россией, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
«Я видел [результаты] опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение», – сказал Трамп.
Он также подчеркнул в разговоре с журналистами, что вопрос о том, может ли Украина победить Россию, достаточно глуп. Он напомнил, что Россия когда-то «победила Гитлера и Наполеона».
Кроме того, он подтвердил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, однако заметил, что она будет предварительной. После переговоров он рассчитывает на проведение трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским или отдельных переговоров глав конфликтующих государств. Американский президент не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса.