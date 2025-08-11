CNN: США спешат согласовать детали встречи Путина и Трампа

11 августа Трамп подтвердил свою встречу с Путиным на Аляске 15 августа, однако заметил, что она будет предварительной. После переговоров он рассчитывает на проведение трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским или отдельных переговоров глав конфликтующих государств. Американский президент не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса.