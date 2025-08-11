CNN: США спешат согласовать детали встречи Путина и Трампа
За четыре дня до запланированной встречи между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным на Аляске американские чиновники спешат согласовать оставшиеся организационные и геополитические детали саммита, пишет CNN.
По состоянию на 11 августа место проведения мероприятия официально не объявлено – представители администрации направляются на Аляску, выбранную из-за ее близости к Вашингтону и России, чтобы определить точное место встречи.
В частных разговорах Трамп заявил своим советникам, что любая попытка добиться мира оправдывает усилия, даже если встреча не приведет к немедленному успеху. Для организации переговоров президент потребовал максимально ускорить подготовку, в то время как подобные саммиты обычно планируются неделями и месяцами.
11 августа Трамп подтвердил свою встречу с Путиным на Аляске 15 августа, однако заметил, что она будет предварительной. После переговоров он рассчитывает на проведение трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским или отдельных переговоров глав конфликтующих государств. Американский президент не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса.