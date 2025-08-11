Сийярто: европейские лидеры пытаются помешать встрече Путина и Трампа
Лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены «подорвать» встречу американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook
«Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем ему всю необходимую поддержку и приложим все усилия, чтобы воспрепятствовать попыткам Брюсселя сорвать и усложнить саммит», – подчеркнул он.
Трамп, в свою очередь, подтвердил, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. Он отметил, что переговоры станут предварительными. После диалога он ожидает трехстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским или отдельных переговоров глав конфликтующих государств. При этом американский президент не исключил, что по результатам встречи с Путиным США выйдут из переговорного процесса.