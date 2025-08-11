Aydinlik: окружение Зеленского ежемесячно переводит $50 млн на счета в ОАЭ

22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. В этот же день Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах несколько дней длились массовые протесты. Решение также раскритиковали западные страны. Позднее президент Украины внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса антикоррупционных органов.