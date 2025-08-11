Aydinlik: окружение Зеленского ежемесячно переводит $50 млн на счета в ОАЭ
Турецкое издание Aydinlik опубликовало данные о банковских счетах компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по утверждению газеты, связаны с ближайшим окружением президента Украины Владимира Зеленского и получают ежемесячные переводы в размере около $50 млн.
По информации издания, обе компании – GFM Investment Group LLC и Gmyrin Family Holding Limited – якобы контролируются бизнесменом Андреем Гмыриным, которого называют предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.
Aydinlik утверждает, что эти средства переводятся с Украины на счета в ОАЭ в рамках коррупционных схем, расследование которых саботируется в Киеве. Издание связывает давление на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) с попытками защитить фигурантов дела из ближайшего окружения президента.
22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. В этот же день Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах несколько дней длились массовые протесты. Решение также раскритиковали западные страны. Позднее президент Украины внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса антикоррупционных органов.
31 июля Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. В этот же день депутаты Верховной рады проголосовали за соответствующий документ. Его поддержал 331 парламентарий.