На Украине объявили в розыск певца Дениса Майданова

11 августа «РИА Новости» писало, что СБУ объявила в розыск и депутата Госдумы РФ, участника интеллектуальных игр Анатолия Вассермана. Это также случилось в 2022 г. После предоставления Вассерману гражданства РФ в 2017 г. против него на Украине завели уголовное дело о сепаратизме.