На Украине объявили в розыск певца Дениса Майданова
Российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов объявлен в украинский розыск, передает ТАСС со ссылкой на данные Службы безопасности Украины (СБУ).
Как выяснило агентство, такой статус Майданов имеет с апреля 2022 г. В Киеве его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Кроме того, российский артист приговорен к лишению свободы в стране.
Еще в 2017 г. в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец» зафиксированы личные данные Майданова. Это произошло после поездок депутата в Крым и за поддержку действий России.
11 августа «РИА Новости» писало, что СБУ объявила в розыск и депутата Госдумы РФ, участника интеллектуальных игр Анатолия Вассермана. Это также случилось в 2022 г. После предоставления Вассерману гражданства РФ в 2017 г. против него на Украине завели уголовное дело о сепаратизме.