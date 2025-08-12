Венгрия отказалась присоединяться к заявлению лидеров ЕС по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался присоединиться к совместному заявлению лидеров Европейского союза по урегулированию конфликта на Украине.
В примечании к документу, опубликованному на сайте Европейского совета, указано: «Венгрия не присоединялась к этому заявлению».
В тексте заявления европейские лидеры выразили поддержку инициативе президента США Дональда Трампа по поиску мирного урегулирования. Они подчеркнули, что путь к миру не может определяться без участия Украины, а также подтвердили готовность продолжать поддержку Киева на его пути к вступлению в ЕС и сохранять санкционную политику в отношении России.
26 июля Орбан заявил, что Украине суждено быть буферной страной между ЕС и Россией. По его мнению, вместо членства в союзе Украина могла бы выстроить с ЕС «упорядоченное, стратегическое» сотрудничество, которое снизило бы риск военных действий. Он также отметил, что в течение следующих семи лет ЕС мог бы выделить Украине 360–370 млрд евро, что, по его словам, в 18 раз превышает годовые расходы Венгрии на пенсии.