В МВД Эстонии отказались от упрощения режима пересечения границы с Россией
Принципиальная позиция Эстонии состоит в том, чтобы не менять ничего в режиме пересечения границы с РФ, заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро в поездке в Нарву. Его слова приводит портал gazeta.ee.
«Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться», – сказал Таро.
Среди предложений, озвученных журналистами, были круглосуточная работа загранпункта в Нарве или электронная очередь к границе, благодаря которой пересекающие границу люди могли бы приходить к конкретному времени. Однако министр отметил, что это повысит расходы на процедуру.
3 августа в Нарве установили на части соединяющего Эстонию и Россию моста металлические ворота. Кроме того, тогда же объявили о будущей установке выдвижных металлических барьеров для перекрытия движения транспорта. Ворота пока перекрывают только автомобильную полосу пересечения границы, в планах установить и пешеходные ворота.