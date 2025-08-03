На границе Эстонии с Россией установили ворота и барьеры

По данным издания, ворота пока перекрывают только автомобильную полосу пересечения границы, в планах установить и пешеходные ворота. Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу пояснил, что работы на пограничном пункте ведутся для повышения безопасности, и напомнил об инциденте, когда несколько лет назад автомобиль со стороны России «прорвал существующие барьеры».