На границе Эстонии с Россией установили ворота и барьеры
В Нарве на части соединяющего Эстонию и Россию моста установили металлические ворота, затем будут установлены выдвижные металлические барьеры для перекрытия движения транспорта, сообщает ERR.
По данным издания, ворота пока перекрывают только автомобильную полосу пересечения границы, в планах установить и пешеходные ворота. Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу пояснил, что работы на пограничном пункте ведутся для повышения безопасности, и напомнил об инциденте, когда несколько лет назад автомобиль со стороны России «прорвал существующие барьеры».
«Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов», – добавил он.
Ожидается, что новая инфраструктура будет готова к концу сентября, пишет ERR.
В конце прошлого года стало известно, что Эстония планирует оборудовать границу с Россией системами видеонаблюдения на всей ее протяженности в 338 км, а также начать применение средств для борьбы с беспилотниками. В целом на усиление охраны границы в Нарве планировалось направить 157 млн евро.