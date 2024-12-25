Эстония оснастит границу с РФ видеонаблюдением и средствами борьбы с БПЛА

Кроме того, в конце октября департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить буи с режущими лезвиями на границе страны, которая проходит по воде. По оценке ведомства, цепочку буев или плавающий забор следует разместить в тех местах, где легче всего нелегально пересечь границу, в том числе на российско-эстонском участке.