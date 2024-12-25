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Эстония оснастит границу с РФ видеонаблюдением и средствами борьбы с БПЛА

Ведомости

Эстония планирует оборудовать границу с Россией системами видеонаблюдения на всей ее протяженности в 338 км, а также начать применение средств для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил начальник департамента полиции и пограничной охраны прибалтийской республики Эгерт Беличев, передает Politico.

По его словам, охватить видеонаблюдением планируется буквально «каждый метр» границы. Сейчас она уже укреплена недавно установленными противотанковыми укреплениями под названием «Зубы дракона». В районе города Нарва также появится «стена от беспилотников», то есть цифровая система защита блокировки дронов.

Кроме того, будет сформирован полицейский резерв из 1000 сотрудников службы безопасности по всей стране. Эти силы, а также 29 000 волонтеров, которые уже проходят спецподготовку, будут готовы к обороне в случае «масштабного события», пишет Politico. В целом на усиление охраны границы в Нарве планируется направить 157 млн евро.

С 8 августа в Эстонии вступило в силу решение о полном таможенном контроле для граждан и грузов, которые въезжают в страну из России. Решение касается трех пограничных пунктов: «Нарва», «Койдула» и «Лухамаа». Правительство Эстонии ожидало, что из-за увеличения времени проверки люди станут меньше пересекать российско-эстонскую границу.

Кроме того, в конце октября департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить буи с режущими лезвиями на границе страны, которая проходит по воде. По оценке ведомства, цепочку буев или плавающий забор следует разместить в тех местах, где легче всего нелегально пересечь границу, в том числе на российско-эстонском участке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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