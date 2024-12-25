Эстония оснастит границу с РФ видеонаблюдением и средствами борьбы с БПЛА
Эстония планирует оборудовать границу с Россией системами видеонаблюдения на всей ее протяженности в 338 км, а также начать применение средств для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил начальник департамента полиции и пограничной охраны прибалтийской республики Эгерт Беличев, передает Politico.
По его словам, охватить видеонаблюдением планируется буквально «каждый метр» границы. Сейчас она уже укреплена недавно установленными противотанковыми укреплениями под названием «Зубы дракона». В районе города Нарва также появится «стена от беспилотников», то есть цифровая система защита блокировки дронов.
Кроме того, будет сформирован полицейский резерв из 1000 сотрудников службы безопасности по всей стране. Эти силы, а также 29 000 волонтеров, которые уже проходят спецподготовку, будут готовы к обороне в случае «масштабного события», пишет Politico. В целом на усиление охраны границы в Нарве планируется направить 157 млн евро.
С 8 августа в Эстонии вступило в силу решение о полном таможенном контроле для граждан и грузов, которые въезжают в страну из России. Решение касается трех пограничных пунктов: «Нарва», «Койдула» и «Лухамаа». Правительство Эстонии ожидало, что из-за увеличения времени проверки люди станут меньше пересекать российско-эстонскую границу.
Кроме того, в конце октября департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить буи с режущими лезвиями на границе страны, которая проходит по воде. По оценке ведомства, цепочку буев или плавающий забор следует разместить в тех местах, где легче всего нелегально пересечь границу, в том числе на российско-эстонском участке.