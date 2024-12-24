Захарова: закрытие границы с Эстонией не планируется

21 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что граница Финляндии с Россией останется закрытой до дальнейшего уведомления. По словам премьера, открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов. Для этого необходимо, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.