Захарова: закрытие границы с Эстонией не планируется
Пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что в Псковской области работают три контрольно-пропускных пункта с Эстонией: «Куничина Гора», «Шумилкино», «Крупп». Альтернативный пункт пропуска «Нарва-1» с 1 мая перешел по инициативе эстонской стороны с круглосуточного режима работы на график с 7:00 до 23:00.
В обычные дни через пункты пропуска за день проходило 10-15 человек, в предпраздничное время из число увеличилось до 150. Через границу с Эстонией также перемещаются те, кто раньше пользовался погранпунктами на границе России и Финляндии.
«В очереди – граждане ЕС, которые направляются в Россию к своим родственникам и друзьям. Получается, Эстония ущемляет права на свободу передвижения собственных граждан», – отметила Захарова.
Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта Рая-Йоосеп 24 ноября 2023 г. Республика обвинила РФ в якобы увеличении притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 15 апреля были закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
6 ноября финская Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщала, что власти Финляндии рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией этой зимой. Причина открытия КПП именно в это время года объяснялась тем, что снег затрудняет передвижение людей и позволяет лучше контролировать потоки через границу.
21 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что граница Финляндии с Россией останется закрытой до дальнейшего уведомления. По словам премьера, открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов. Для этого необходимо, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.