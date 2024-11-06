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IS: власти Финляндии могут открыть КПП на границе с Россией

Ведомости

Финские власти рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat (IS) со ссылкой на источники.

Угроза нелегальной миграции на российско-финской границе, по версии властей Финляндии, все еще сохраняется. Несмотря на это, Хельсинки планирует провести эксперимент по открытию одного КПП зимой.

«Причиной [открытия КПП зимой] является снег и погодные условия в целом. Снег затрудняет передвижение людей по местности и позволяет лучше контролировать потоки через границу», – говорится в материале.

Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп» 24 ноября 2023 г. Финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

15 марта МВД Финляндии направило правительству заключение по законопроекту об открытии границы с Россией. Тогда ведомство предложило властям ограничить прием заявлений на предоставление убежища.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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