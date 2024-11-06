IS: власти Финляндии могут открыть КПП на границе с Россией
Финские власти рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat (IS) со ссылкой на источники.
Угроза нелегальной миграции на российско-финской границе, по версии властей Финляндии, все еще сохраняется. Несмотря на это, Хельсинки планирует провести эксперимент по открытию одного КПП зимой.
«Причиной [открытия КПП зимой] является снег и погодные условия в целом. Снег затрудняет передвижение людей по местности и позволяет лучше контролировать потоки через границу», – говорится в материале.
Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп» 24 ноября 2023 г. Финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
15 марта МВД Финляндии направило правительству заключение по законопроекту об открытии границы с Россией. Тогда ведомство предложило властям ограничить прием заявлений на предоставление убежища.