Русскоязычные жители Финляндии призвали определить критерии открытия границ с РФ
Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии потребовало от властей озвучить точные критерии для открытия границы с Россией, следует из письма общества.
В письме общество требует озвучить точные критерии для открытия границы с Россией. Как отмечает организация, финские чиновники неоднократно говорили, что граница закрыта из-за так называемой направляемой миграции, и указывали, что принятие закона о выдворении поможет открыть границу для легальных путешественников.
«Мы просим предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении», – сказано в письме.
4 апреля стало известно, что финские власти приняли решение о продлении решения закрыть границу с РФ. 14 марта 2024 г. Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.
Финские власти 24 ноября 2023 г. объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.