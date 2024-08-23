Русскоязычные жители Финляндии призвали определить критерии открытия границ с РФ

В письме общество требует озвучить точные критерии для открытия границы с Россией. Как отмечает организация, финские чиновники неоднократно говорили, что граница закрыта из-за так называемой направляемой миграции, и указывали, что принятие закона о выдворении поможет открыть границу для легальных путешественников.