Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Премьер-министр Орпо: граница Финляндии с Россией останется закрытой

Ведомости

Граница Финляндии с Россией закрыта до дальнейшего уведомления. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Петтери Орпо, передает Yle.

По словам премьера, открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов. Для этого необходимо, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.

«На данный момент никакого соглашения нет», – уточнил Орпо.

Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта Рая-Йоосеп 24 ноября 2023 г. Республика обвинила РФ в якобы увеличении притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 15 апреля были закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

6 ноября финская Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщала, что власти Финляндии рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией этой зимой. Причина открытия КПП именно в это время года объяснялась тем, что снег затрудняет передвижение людей и позволяет лучше контролировать потоки через границу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных