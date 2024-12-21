Премьер-министр Орпо: граница Финляндии с Россией останется закрытой
Граница Финляндии с Россией закрыта до дальнейшего уведомления. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Петтери Орпо, передает Yle.
По словам премьера, открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов. Для этого необходимо, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.
«На данный момент никакого соглашения нет», – уточнил Орпо.
Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта Рая-Йоосеп 24 ноября 2023 г. Республика обвинила РФ в якобы увеличении притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 15 апреля были закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
6 ноября финская Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщала, что власти Финляндии рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией этой зимой. Причина открытия КПП именно в это время года объяснялась тем, что снег затрудняет передвижение людей и позволяет лучше контролировать потоки через границу.