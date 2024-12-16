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Сообщество русскоязычных в Финляндии передаст властям манифест по открытию КПП

Ведомости

Сообщество русскоязычных жителей Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinlitto) передаст правительству страны манифест по открытию границы с Россией. Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества.

«На этой неделе мы передадим манифест в канцелярию правительства [Финляндии], а также напомним министерству транспорта о предложении открыть пассажирское железнодорожное сообщение через Вайниккала, которое мы отправляли еще месяц назад», – говорится в публикации.

Отмечается, что в преддверии праздников ситуация на КПП «Нарва» в Эстонии «ухудшается с каждым днем»: «Вчера уже 400 человек не успело пройти эстонскую границу до закрытия. А те, кто прошли, – простояли более 12 часов на морозе». В организации призвали открыть пункты пропуска «хотя бы в тестовом режиме», поскольку Финляндия приняла «все практические и законодательные меры для обеспечения своей безопасности».

Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта Рая-Йоосеп 24 ноября 2023 г. Финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 15 апреля были закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

6 ноября финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что власти рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией этой зимой. Уточнялось, что причина открытия КПП именно в это время года связана с тем, что снег затрудняет передвижение людей по местности и позволяет лучше контролировать потоки через границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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