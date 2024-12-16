Сообщество русскоязычных в Финляндии передаст властям манифест по открытию КПП
Сообщество русскоязычных жителей Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinlitto) передаст правительству страны манифест по открытию границы с Россией. Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества.
«На этой неделе мы передадим манифест в канцелярию правительства [Финляндии], а также напомним министерству транспорта о предложении открыть пассажирское железнодорожное сообщение через Вайниккала, которое мы отправляли еще месяц назад», – говорится в публикации.
Отмечается, что в преддверии праздников ситуация на КПП «Нарва» в Эстонии «ухудшается с каждым днем»: «Вчера уже 400 человек не успело пройти эстонскую границу до закрытия. А те, кто прошли, – простояли более 12 часов на морозе». В организации призвали открыть пункты пропуска «хотя бы в тестовом режиме», поскольку Финляндия приняла «все практические и законодательные меры для обеспечения своей безопасности».
Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта Рая-Йоосеп 24 ноября 2023 г. Финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 15 апреля были закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
6 ноября финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что власти рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией этой зимой. Уточнялось, что причина открытия КПП именно в это время года связана с тем, что снег затрудняет передвижение людей по местности и позволяет лучше контролировать потоки через границу.