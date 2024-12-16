Сообщество русскоязычных в Финляндии передаст властям манифест по открытию КПП

6 ноября финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что власти рассматривают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией этой зимой. Уточнялось, что причина открытия КПП именно в это время года связана с тем, что снег затрудняет передвижение людей по местности и позволяет лучше контролировать потоки через границу.