Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией
С 8 августа в Эстонии вступило в силу решение о полном таможенном контроле для граждан и грузов, которые въезжают в страну из России.
Решение касается трех пограничных пунктов: «Нарва», «Койдула» и «Лухамаа». Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что об изменениях проинформированы местные органы власти, а также транспортные и автобусные компании. План по постепенному переходу к полному таможенному контролю всех людей и грузов разработали минфин и МВД страны.
Прохождение полного таможенного контроля займет больше времени – погранслужбы будут проверять каждого человека, его багаж и транспортное средство, на котором пересекается граница. Правительство Эстонии ожидает, что из-за увеличения времени проверки люди станут меньше пересекать российско-эстонскую границу.
О том, что Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, стало известно 1 августа. План по переходу к нему разработали минфин и МВД страны. В июле также сообщалось, что Эстония планирует ограничить работу автомобильных пунктов пропуска «Койдула» и «Лухамаа». Предполагается, что «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, а таможенное оформление будет возможно с 7:00 до 19:00. Пункт «Лухамаа» будет работать с 7:00 до 19:00, но будет полностью закрыт для пешеходов.