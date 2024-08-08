Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Ведомости

С 8 августа в Эстонии вступило в силу решение о полном таможенном контроле для граждан и грузов, которые въезжают в страну из России.

Решение касается трех пограничных пунктов: «Нарва», «Койдула» и «Лухамаа». Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что об изменениях проинформированы местные органы власти, а также транспортные и автобусные компании. План по постепенному переходу к полному таможенному контролю всех людей и грузов разработали минфин и МВД страны.

Прохождение полного таможенного контроля займет больше времени – погранслужбы будут проверять каждого человека, его багаж и транспортное средство, на котором пересекается граница. Правительство Эстонии ожидает, что из-за увеличения времени проверки люди станут меньше пересекать российско-эстонскую границу.

О том, что Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, стало известно 1 августа. План по переходу к нему разработали минфин и МВД страны. В июле также сообщалось, что Эстония планирует ограничить работу автомобильных пунктов пропуска «Койдула» и «Лухамаа». Предполагается, что «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, а таможенное оформление будет возможно с 7:00 до 19:00. Пункт «Лухамаа» будет работать с 7:00 до 19:00, но будет полностью закрыт для пешеходов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных