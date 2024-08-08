Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

О том, что Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, стало известно 1 августа. План по переходу к нему разработали минфин и МВД страны. В июле также сообщалось, что Эстония планирует ограничить работу автомобильных пунктов пропуска «Койдула» и «Лухамаа». Предполагается, что «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, а таможенное оформление будет возможно с 7:00 до 19:00. Пункт «Лухамаа» будет работать с 7:00 до 19:00, но будет полностью закрыт для пешеходов.