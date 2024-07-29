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Более 4000 финнов ежемесячно пересекают границу с Россией через Нарву

Ведомости

Почти каждый месяц более 4000 русскоязычных финнов пересекают границу с Россией через Нарву, сообщает газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, в июне этого года через КПП «Нарва» в Эстонии границу пересекли 6915 человек. Показатель постепенно увеличивается уже несколько месяцев подряд. В апреле границу пересекли 4385 человек, в мае – 4446. Для сравнения – в 2023 г. каждый месяц через КПП «Нарва» проходили около 150 финнов.

На КПП образуются очереди, в которых можно простоять около пяти часов, отмечает издание. Согласно информации статистической службы Финляндии, в конце 2023 г. в стране проживало 39 481 человек, чье гражданство было российским. При этом более 100 000 человек, проживающих в Финляндии, связаны родственными узами с Россией.

В ноябре 2023 г. финские власти объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией. Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.

В марте этого года Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Заявители утверждали, что закрытие сухопутной границы между Финляндией и Россией представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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