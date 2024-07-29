Более 4000 финнов ежемесячно пересекают границу с Россией через Нарву
Почти каждый месяц более 4000 русскоязычных финнов пересекают границу с Россией через Нарву, сообщает газета Helsingin Sanomat.
По информации издания, в июне этого года через КПП «Нарва» в Эстонии границу пересекли 6915 человек. Показатель постепенно увеличивается уже несколько месяцев подряд. В апреле границу пересекли 4385 человек, в мае – 4446. Для сравнения – в 2023 г. каждый месяц через КПП «Нарва» проходили около 150 финнов.
На КПП образуются очереди, в которых можно простоять около пяти часов, отмечает издание. Согласно информации статистической службы Финляндии, в конце 2023 г. в стране проживало 39 481 человек, чье гражданство было российским. При этом более 100 000 человек, проживающих в Финляндии, связаны родственными узами с Россией.
В ноябре 2023 г. финские власти объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией. Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.
В марте этого года Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Заявители утверждали, что закрытие сухопутной границы между Финляндией и Россией представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике.