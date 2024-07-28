Русскоязычные граждане Финляндии подали петицию в ЕП из-за закрытия границы
Русскоязычное общество в Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) направило петицию в Европарламент (ЕП) и жалобу в Еврокомиссию (ЕК) в связи с закрытием границы республики с Россией. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.
«К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены», – говорится в публикации.
Участники общества также рассказали, что петиция в ЕП пока находится на модерации в специальном комитете.
В республике уже неделю действует так называемый «закон о выдворении», рассказали русскоязычные жители Финляндии. Документ в середине июля подписал президент страны, закон позволит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. В декабре русскоязычные граждане Финляндии обратились в Высший административный суд страны с требованием обжаловать решение правительства о закрытии восточной границы. Затем в Хельсинки и Тампере прошли шествия, участники которых потребовали от властей решить проблему с закрытием КПП.