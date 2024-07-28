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Русскоязычные граждане Финляндии подали петицию в ЕП из-за закрытия границы

Ведомости

Русскоязычное общество в Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) направило петицию в Европарламент (ЕП) и жалобу в Еврокомиссию (ЕК) в связи с закрытием границы республики с Россией. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

«К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены», – говорится в публикации.

Участники общества также рассказали, что петиция в ЕП пока находится на модерации в специальном комитете.

В республике уже неделю действует так называемый «закон о выдворении», рассказали русскоязычные жители Финляндии. Документ в середине июля подписал президент страны, закон позволит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. В декабре русскоязычные граждане Финляндии обратились в Высший административный суд страны с требованием обжаловать решение правительства о закрытии восточной границы. Затем в Хельсинки и Тампере прошли шествия, участники которых потребовали от властей решить проблему с закрытием КПП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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