Русскоязычные граждане Финляндии подали петицию в ЕП из-за закрытия границы

«К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены», – говорится в публикации.